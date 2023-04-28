Зампред Совбеза России Медведев обвинил власти Молдавии в продаже республики Румынии

Москва, , 15:42 — REGNUM Первый заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что никто из официальных лиц Российского государства «сейчас» не собирается приезжать в Молдавию, отметив, что такой страны «уже нет», поскольку местные власти продали её Румынии.

Дмитрий Медведев © Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Так Медведев прокомментировал высказывания премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Речан заявил, что молдавские власти не впустят на территорию страны ни президента России Владимира Путина, ни других российских официальных лиц. Никак не пояснив свои слова, премьер Молдавии добавил, что существует «список» тех, кому запрещён въезд в Молдавию, но обнародованию он не подлежит.

«Загадочное существо по имени Речан сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну — Молдову. Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет. Местные начальники её продали Румынии, став предателями своей Родины. И с ними нет смысла ни о чём разговаривать», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Решать эту политическую проблему должны сами жители Молдавии, которым надо определиться, являются они молдаванами или румынами, отметил зампред Совета безопасности. При этом власти Молдавии в любом случае должны с уважением относиться к суверенитету Приднестровья, добавил Медведев.

В марте 2023 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. Обсуждение и принятие закона сопровождалось скандалами, в оппозиции Молдавии отмечали, что процедура была проведена с нарушениями.

В апреле 2023 года румынский сенатор Диана Шошоакэ выступила с инициативой о начале процесса присоединения Молдавии к Румынии. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в верхней палате румынского парламента. Ранее с аналогичной инициативой выступал и бывший премьер Румынии Людовик Орбан. По данным соцопросов, большинство (57%) жителей Молдавии выступают против такого сценария, и этот показатель растёт.