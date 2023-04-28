Bangkok Post: в Таиланде беременную женщину заподозрили в 13 убийствах

Бангкок, , 13:46 — REGNUM Полиция Таиланда подозревает 36-летнюю женщину в убийстве 13 человек с помощью яда. Об этом сообщило 28 апреля издание Bangkok Post.

Бангкок, Тайланд Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Женщину по имени Сарарат Рангсивуттхапхон, которая находится на пятом месяце беременности, задержали 25 апреля в Бангкоке по подозрению в убийстве её 32-летней знакомой Сирипхон Кханвонг.

За несколько дней до этого женщины, которые недавно познакомились, вместе посетили буддийскую церемонию. После этого Кханвонг скоропостижно скончалась, а её деньги и драгоценности пропали. Родственники умершей обратились в полицию. В организме Кханвонг нашли следы цианистых солей. Такое же вещество обнаружили во время ареста подозреваемой.

В полицию также обратился брат 35-летнего мужчины, который умер в апреле, а до этого состоял с подозреваемой в близких отношениях.

Предполагается, что Рангсивуттхапхон могла отравить цианидом его и ещё 11 человек. Все они скоропостижно скончались за период с 2020 года и близко дружили с подозреваемой. В большинстве случаев исчезли их деньги и ценные вещи.

Ещё одна женщина заявила полиции, что выжила после попытки отравления.

По данным следствия, яд Рангсивуттхапхон заказала в интернете. Суд арестовал её 26 апреля по обвинению в предумышленном убийстве, отказав во временном освобождении под залог. Ей также хотят предъявить обвинение в ограблении Кханвонг. Не исключено, что другие обвинения появятся в ходе следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский серийный убийца Сэмюэль Литтл признался, что от его рук погибли 93 человека. Это наибольшее число жертв одного преступника в истории США. Литтла осудили в 2014 году за убийство трёх женщин, но позднее было доказано множество других его преступлений.