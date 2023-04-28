Мэр Донецка Кулемзин заявил о массированном обстреле и прилётах возле «Донецк-Сити»

Донецк, , 13:43 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Алексей Кулемзин © Владимир Гердо/ТАСС

«Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских нацистов», — написал он.

По его словам, по Донецку было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

«Сообщается о прилетах в районе «Донецк-Сити». Подробности уточняются», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что за сутки ВСУ обстреляли территории Донецкой Народной Республики 35 раз. Под обстрел киевских боевиков попали: Горловка, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Каштановое, Донецк, Макеевка, Александровка, Никольское, Владимировка, Степное и Петровское.