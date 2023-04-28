Москва, 28 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В аэропорту Домодедово был замечен беспилотный летательный аппарат. Об этом 28 апреля сообщил Telegram-канал «112».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

По его информации, дрон увидели пилоты во время приземления пассажирского самолёта «Nordstar».

Уточняется, что посадка борта произошла в штатном режиме. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля второй за сутки дрон был замечен пилотом пассажирского самолёта над Москвой. Пилот «Боинга» авиакомпании NordStar рассказал, что рядом с ним на подлёте к Домодедово пролетел дрон.

А в московском аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа», который направлялся во Владикавказ. По словам пилота, в момент набора высоты капитан воздушного судна заметил белый беспилотник.