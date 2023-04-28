Элиста, 28 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Элисте. Об этом 28 апреля сообщает администрация города в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Газовая плита

«В Элисте в одном из домов в 6-м мкрн, на пятом этаже, произошёл хлопок газо-воздушной смеси», — говорится в информации мэрии.

В результате инцидента никто не пострадал, повреждения конструкций стен не зафиксированы. Уточняется, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, местные власти окажут помощь её владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Москве по улице Немчинова произошёл взрыв газа в квартире жилого дома. Предположительно, из-за взрыва разрушилась перегородка между кухней и комнатой.

15 апреля хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Ангарске, вероятно, из-за нарушения эксплуатации газового оборудования. Газ взорвался на первом этаже пятиэтажного дома, в квартире вылетели стёкла. Пострадавших не было, несущие конструкции здания не повреждены.