Мурманская область, 7 октября, 2004, 17:35 — ИА Регнум. 8 октября в выставочном зале Мурманской детской художественной школы состоится открытие выставки и подведение итогов конкурса детского рисунка "Объединившись, не замерзнем" (о роли тепла и электроэнергии в жизни северян). Как сообщили в пресс-центре администрации Мурманска, на церемонии открытия будет присутствовать заместитель главы администрации города Мурманска Сергей Губич.