Глава Брянской области Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ атаковал Суземский район

Брянск, , 08:27 — REGNUM Беспилотник ВСУ атаковал Суземский район Брянской области. Об этом 28 апреля сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью украинский беспилотник атаковал Суземский район», — написал он, добавив, что никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены автомобиль и гараж. Кроме этого, выявлены частичные повреждения одного из домовладений. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА REGNUM, ранее дрон ВСУ рухнул в городе Клинцы Брянской области. Пострадавших нет, в одном из домов зафиксированы повреждения, ударом выбило стёкла.