Кишинёв, 28 апреля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. В Молдавии действующие власти не допустят въезда в страну российского лидера Владимир Путина, утверждает премьер-министр страны Дорин Речан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Политик не вдавался в подробности, лишь категорично отрицал возможность посещения Молдавии Путиным.

По его словам, молдавские власти не публиковали список официальных лиц России, которым запрещено посещать Молдавию. Некоторые узнают об этом по приезде в страну, сказал Речан.

«Заверяю вас, что никто из тех, кто не должен был въехать в страну, в неё не попал», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что молдавские власти объявили его нежелательным лицом. Он добавил, что прибыл в Кишинёв по приглашению кандидата на пост руководителя Гагаузии Виктора Петрова и депутата парламента Молдавии Александра Суходольского для участия в конгрессе дружбы народов, однако молдавская сторона не пустила его на территорию республики.