Вашингтон, 27 апреля, 2023, 22:13 — ИА Регнум. Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет. Об этом 27 апреля сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения», — написало издание.

Отмечается, что у журналиста несколько месяцев назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Родственник покойного рассказал TMZ, что Спрингер умер после непродолжительной борьбы с болезнью.

Телеведущий стал популярным благодаря собственному шоу, которое вёл 27 лет. Есть у него и политический аспект в жизни — он баллотировался в Конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде 26 апреля умер советский актёр и режиссёр, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили О печальном событии сообщается в соцсетях и СМИ. Что стало причиной смерти — не уточняется.