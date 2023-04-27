Вашингтон, 27 апреля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. США опасаются, что участившиеся удары ВСУ вглубь России могут привести к опасной эскалации. Об этом 27 апреля пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — написал Галеотти.

Он отметил, что Белый дом не раз выражал обеспокоенность по поводу амбиций спецслужб Украины.

По его словам, нежелание США поставлять Киеву определённые виды вооружений связано в том числе с попытками ограничить возможности ВСУ по проведению атак вглубь России.

Кроме того, Галеотти отмечает, что «ястребы» на Украине со временем могут стать серьёзной проблемой для Владимира Зеленского и спровоцировать усугубление кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что отказ Зеленского от переговоров с Россией может в будущем привести к смещению его с должности. По его словам, если Зеленский не изменит своей риторики, то в перспективе это может серьёзно ударить по его политической карьере.