Варшава, 27 апреля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Предположительно, военный объект, фрагменты которого были обнаружены в польском лесу, может принадлежать армии Польши. Об этом 27 апреля сообщила польская радиостанция RMF.

U. S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Запуск ракеты

По её информации, журналист Кшиштоф Засада выяснил, что объект появился в лесу, вероятно, не вследствие обстрела со стороны Украины. Речь идёт о фрагментах боевой техники, принадлежащей армии Польши, сообщил журналист. При этом пока остаётся неизвестно, при каких обстоятельствах этот объект туда попал.

Отмечается, что примерно в 10 км от Замости находится войсковое предприятие Лотниче-2, которое ремонтирует в том числе истребители F-16. Также поблизости находится аэропорт, который используется этим заводом и армией.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты с надписями на русском языке. Позже сообщалось, что в районе обнаружения фрагментов ракеты около польского города Быдгоща опасных материалов обнаружено не было.