Варшава, 27 апреля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В районе обнаружения фрагментов ракеты около польского города Быдгоща никаких опасных материалов не обнаружено. Об этом 27 апреля сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

«На месте происшествия нет ни следов взрыва, ни каких-либо взрывоопасных материалов», — приводят её слова польские СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты якобы с надписями на русском языке.

Радиостанция RMF FM сообщила, что на обломках найденной в Польше ракеты «земля — воздух» найдены надписи на русском языке. В свою очередь, портал NaTemat сообщил, что этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.