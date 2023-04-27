Берлин, 27 апреля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Американские спецслужбы отслеживали закрытые переговоры представителей оборонных ведомств Германии и Китая в феврале этого года. Об этом сообщили издания Die Zeit, Tagesschau и телеканал ARD со ссылкой на слитую в Сеть сводку разведки США.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Борис Писториус

Представители минобороны ФРГ и военных кругов Китая провели закрытую встречу 20 февраля. В одном из попавших в интернет документов, который позднее был удалён, говорится о содержании встречи.

Разведка США указала, в частности, что минобороны Германии отказывается от более глубокой кооперации с Китаем, так как ждёт от Пекина большей прозрачности действий.

Также в документе говорилось, что немцы знали о политике «обаяния», которую представители КНР проводили во время визита в Европу перед лицом усиления политического давления со стороны США. Немцы, как было указано, считают свою позицию подтверждением солидарности с Вашингтоном.

Немецкий телеканал отметил, что в документе не так примечательно содержание, как сам факт слежки американцев за правительственными учреждениями ФРГ. Данные о переговорах помечены как «совершенно секретные», а в качестве метода их получения указана «разведка средствами связи».

Издания Die Zeit и Tagesschau добавили, что Берлин официально проинформировал посольство США о переговорах с китайской стороной и в этом заключается абсурд инцидента.

В Вашингтоне не ответили на запросы изданий с просьбой подтвердить аутентичность выдержек из отчётов. Официальной реакции правительства Германии ещё не было.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США расследует утечку в Сеть секретных материалов с информацией о состоянии украинских войск и планах Вашингтона и НАТО по их укреплению. Ранее в апреле военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке.

Утечка в числе прочего позволила раскрыть слежку правительства США за генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Из документов следует, что за генсеком шпионили из-за его «готовности идти навстречу интересам России», например, в ситуации с зерновой сделкой. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании переговоров Гуттериша. Первый зампред комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), комментируя инцидент, заявил, что США перестали быть государством, которое способно обеспечить нормальное функционирование ООН. Следовательно, пора задуматься о размещении штаб-квартиры международной организации в другой стране.