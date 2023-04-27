Донецк, 27 апреля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Подачу воды в населенные пункты Донецкой Народной Республики в ежедневном режиме планируют запустить в начале июля, заявил 27 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

«К началу июля [мы планируем] перейти на подачу воды ежедневно», — сказал он в ходе прямой линии с жителями республики.

Пушилин добавил, что пока с учётом ограниченности это «всё равно будет почасовая подача воды».

«Постараемся сделать максимально возможное количество часов подачи воды, но опять же это будет очень чётко пересекаться с состоянием наших сетей», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину, что новый водовод, который позволит обеспечить жителей Донецкой Народной Республики водой, уже начали заполнять. Пушилин назвал вопрос снабжения жителей республики водой одним из самых важных.

Отметим, что летом 2022 года Киев практически лишил Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой.