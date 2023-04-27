Певица Кристина Орбакайте отменила свой тур по Германии, запланированный на май

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Певица Кристина Орбакайте на своей странице в социальной сети написала о переносе тура по Германии, в том числе концерта, который был запланирован на 9 мая.

Кристина Орбакайте © Евгений Одиноков/РИА Новости

В своём сообщении она обратилась к зрителям Германии, отметив, что на протяжении трёх лет ждёт встречи с ними.

«Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива ещё не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур», — написала певица.

Она отметила, что позже объявит новые даты своих концертов.

Как передавало ИА REGNUM, общественники попросили Следственный комитет России проверить певицу Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Заявление в СКР подала Ассоциация патриотических сил Юга России. Общественники считают, что певица заняла шаткую позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Сейчас она живёт в США, а в Россию ездит для заработка. На сцене выступает в цветах украинского флага.