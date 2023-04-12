СК попросили проверить Орбакайте и Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ

Москва, , 10:53 — REGNUM Общественники попросили Следственный комитет России проверить певицу Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Об этом сообщает 12 апреля Telegram-канал Mash.

Никита Пресняков Кристина Орбакайте в центре © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заявление в СКР подала Ассоциация патриотических сил Юга России. Общественники считают, что певица заняла шаткую позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Сейчас она живёт в США, а в Россию ездит для заработка. На сцене выступает в цветах украинского флага.

Старший сын Орбакайте Никита Пресняков тоже покинул Россию и живёт в Соединённых Штатах.

Активисты предложили, если их подозрения относительно финансирования ВСУ подтвердятся, конфисковать у Орбакайте квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице площадью 105 квадратных метров, доставшуюся ей в 2014 году от матери Аллы Пугачёвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никита Пресняков опроверг наличие у него американского гражданства, о котором рассказала его бабушка Елена Преснякова, и не исключил, что вернётся на родину. Он покинул Россию после объявления частичной мобилизации и стал зарабатывать в США съёмкой клипов под псевдонимом Nick Pres.

10 апреля общественное движение «Ветераны России» предложило конфисковать принадлежащее певице Софии Ротару имущество в Москве, а вырученные средства направить на поддержку малоимущих граждан и добровольцев СВО. Кроме того, было направлено обращение в Госдуму с просьбой проработать на законодательном уровне механизм блокировки любых финансовых операций на территории РФ с имуществом публичных лиц, сбежавших из страны и ведущих антироссийскую деятельность.