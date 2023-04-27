Москва, 27 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн, которые ранее приходились на Европу. Об этом 27 апреля заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В этом году уйдёт 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80–90 млн тонн на Западе», — приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что в результате в 2023 году Россия намерена перенаправить в Азию свыше 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу.

Отмечается, что в прошлом году из ориентированного на рынки Европы объёма на Восток ушли около 40 млн тонн.

Как передавало ИА REGNUM, офис президента Украины Владимира Зеленского предложил остановить прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как через Украину. Об этом говорится в новом плане по усилению санкций против России, разработанному международной группой, которую возглавляют глава офиса Андрей Ермак и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. В Киеве уверены, что эти санкции приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать газ РФ на рынок ЕС, за исключением потоков, которые направляются через украинскую ГТС.