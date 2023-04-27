Москва, 27 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Кадры с задержанием блогера Елены Блиновской, которая пыталась выехать из России на арендованном автомобиле, опубликовал 27 апреля Следственный комитет.

Следственный комитет РФ/ТАСС Блогер Елена Блиновская во время задержания на российско-белорусской границе

На видео блогер, известная как «королева марафонов», стоит возле чёрного автомобиля, одетая в спортивный костюм и шлёпанцы.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении в отношении Блиновской уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. По данным следствия, Блиновская оказывала информационные услуги в сети Интернет и, применяя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы. В 2019–2021 годах она не уплатила налоги более чем на 918 млн рублей.

Блогер пыталась покинуть страну, имея на руках авиабилеты для вылета в другое государство. В рамках уголовного дела по месту жительства Блиновской проходит обыск.

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Как сообщало ИА REGNUM, Блиновская арендовала «Майбах», чтобы добраться до Белоруссии, а оттуда вылететь в Казахстан. Её задержали в Смоленской области в районе границы.