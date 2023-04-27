Ереван, , 10:28 — REGNUM Создание КПП в Лачинском коридоре является провокацией со стороны Азербайджана для увеличения напряженности в регионе, заявил 27 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Лачинский коридор CuriousGolden

«Азербайджан постоянно нагнетает обстановку в регионе, на этот раз он незаконно установил КПП в Лачинском коридоре», — цитирует его ТАСС.

Пашянин добавил, что если до сих пор Лачинский коридор был закрыт под надуманным экологическим предлогом, то теперь он официально закрыт Баку.

«Это не только увеличивает напряженность в регионе, но и усугубляет гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе», — заключил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

20 апреля премьер-министр Армении сообщил, что Ереван готов разместить контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.