Санкт-Петербург, 27 апреля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Громкий звук, напоминающий взрыв, слышали жители в Павловском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга. Об этом 27 апреля сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что экстренные службы также прибыли в посёлок Графская Славянка, там они ничего не обнаружили. По словам местного сотрудника охраны, он также услышал громкие звуки.

«Параллельно городские пожарные подразделения ищут источник на территории Пушкина и Павловска — пока безрезультатно», — сообщает Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, в городе Павловске около Петербурга в конноспортивном клубе были повреждены крыши здания конюшни и манежа осколками неясного происхождения. Ранее местные жители сообщали о том, что около 18:00 26 апреля в Павловске и в Пушкине были слышны звуки, похожие на взрывы.