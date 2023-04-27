Мелитополь, 27 апреля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Один полицейский погиб и ещё один был ранен в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что 27 апреля около 5:15 мск в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв, сработало неизвестное взрывное устройство.

«В результате двое полицейских получили ранения, они госпитализированы. Впоследствии один из сотрудников скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелитополе взорвали локомотивное депо. В организации взрыва врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинских диверсантов.

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По его словам, преступления киевского режима против мирного населения продолжают фиксировать ежедневно в течение последнего месяца.