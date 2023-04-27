Лондон, 27 апреля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в военных действиях приемлемого для Запада результата, считает бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Украины, чтобы тот провёл переговоры с (президентом России Владимиром) Путиным. Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно», — пишет он.

По мнению бывшего дипломата, наиболее заинтересован в завершении конфликта президент Соединённых Штатов Джо Байден, который предпочёл бы не говорить о дорогостоящей поддержке Киева на предвыборных дебатах, а праймериз начнутся в США уже в 2024 году.

Таким образом, считает автор статьи, у президента Украины остаётся шесть месяцев для достижения каких-либо результатов, однако Уилласи-Уилси крайне скептически отнесся к возможности Киева переломить ход боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны, считает помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что наступление ВСУ уже «тихонечко идёт». По её словам, украинская армия уже проводит наступление, которое было анонсировано ранее.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление по готовности, возможно, летом. Газета Politico написала, что США готовятся к последствиям неудачного наступления Киева.