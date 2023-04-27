В запорожском Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе выясняют причины прогремевшего взрыва
Мелитополь, 27 апреля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Утром 27 апреля в Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщила городская администрация.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мелитополь
«Около часа назад в городе был слышен звук взрыва», — уточнили в мэрии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как передавало ИА REGNUM, утром 22 апреля в Мелитополе было взорвано локомотивное депо. В организации взрыва врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинских диверсантов.