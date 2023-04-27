Вашингтон, 27 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В США опасаются со стороны враждебнонастроенных стран возможного предоставления убежища военному ВВС нацгвардии Джеку Тейшейре в обмен на секретные сведения, если он выйдет из-под ареста. Об этом говорится в поданном в окружной суд Массачусетса документе государственных обвинителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Тейшейра

В связи с этим прокуроры настаивают на необходимости содержания обвиняемого под арестом, поскольку он может скрыться от правосудия.

До своего ареста Тейшейра предпринял «серьёзные шаги» для того, чтобы помешать американскому правительству установить полный объём утекшей информации и пользователей, с кем он ею делился, говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра начал выкладывать секретную информацию в широкий доступ с февраля 2022 года. Он состоял в сообществе, где было ещё около 600 человек, и именно в нём начал публиковать секретные документы.

После утечки в Пентагоне начали работать над «стресс-тестом» систем, через которые военные США обрабатывают секретные данные.