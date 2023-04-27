Токио, 27 апреля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Суд в городе Асахикава Японии вынес приговор третьему помощнику капитана российского судна «Амур» Павлу Добрянскому, которого обвиняли в причастности к гибели троих рыбаков.

Kakprosto.ru Суд

Добрянского приговорили к трём годам лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет, сообщило РИА Новости.

Защита обвиняемого пояснила, что он не будет отбывать наказание в тюрьме, и только в случае повторного правонарушения срок будет добавлен к новому.

Таким образом, Павла Добрянского освободят, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2021 года траулер «Амур» и японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару 8» столкнулись в 23 км от побережья острова Хоккайдо. На шхуне погибли трое рыбаков. Траулер направили в порт Момбецу, экипаж решил остаться на добровольной основе в порту Момбецу до конца расследования.

Добрянскому грозило наказание — пять лет тюрьмы или штраф до 1 млн иен.