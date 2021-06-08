Саппоро, Япония, , 09:08 — REGNUM Третий помощник капитана российского траулера «Амур», арестованный в Японии из-за гибели людей при столкновении траулера с японской шхуной, может быть наказан пятью годами тюрьмы или штрафом до 1 млн иен. Об этом сообщили 8 июня в генеральном консульстве России в Саппоро.

Наказать помощника капитана Павла Добрянского могут по статье о ненадлежащем управлении судном, которое повлекло гибель трех человек. Арестанта повезли в прокуратуру города Асахикава.

«По статье может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен», — сообщили в российском диппредставительстве ТАСС.

1 млн иен соответствует примерно $10 тыс. по текущему курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 38-летнего российского моряка арестовали 7 июня в японском порту Момбецу. Именно он стоял на вахте 26 мая, когда траулер «Амур» столкнулся с японской шхуной. В результате ЧП погибли три японских рыбака, на траулере пострадавших не было. Российское судно после инцидента отправили в японский порт.

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