Вашингтон, 27 апреля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Телеведущий Такер Карлсон в своём первом видеообращении в соцсетях после ухода с американского канала Fox News раскрыл, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

По словам журналиста, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий».

Карлсон признаёт, что значимые вопросы в СМИ не обсуждаются. Не говорят о гражданских свободах, развивающейся науке, демографии, природных ресурсах — дискуссии об этом не разрешены.

«Осознание этого наводит депрессию. Однако правда восторжествует. Скоро увидимся», — заверил Такер Карлсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлсон рассказал после увольнения, как проходит его «пенсия», а также о планах на будущее.