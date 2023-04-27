Экс-ведущий Fox News Карлсон выступил с первым обращением после увольнения
Экс-ведущий Fox News Карлсон признался, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем
Вашингтон, 27 апреля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Телеведущий Такер Карлсон в своём первом видеообращении в соцсетях после ухода с американского канала Fox News раскрыл, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем.
По словам журналиста, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и «ничего не значащими», а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению «обеих политических партий».
Карлсон признаёт, что значимые вопросы в СМИ не обсуждаются. Не говорят о гражданских свободах, развивающейся науке, демографии, природных ресурсах — дискуссии об этом не разрешены.
«Осознание этого наводит депрессию. Однако правда восторжествует. Скоро увидимся», — заверил Такер Карлсон.
Как сообщало ИА REGNUM, Карлсон рассказал после увольнения, как проходит его «пенсия», а также о планах на будущее.