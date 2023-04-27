Москва, 27 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Вадим Виноградов рассказал о причинах, по которым у получателя может быть слишком маленькая пенсия. Зачастую это ошибки в расчётах либо неперечисление от работодателя взносов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в социальный фонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны», — цитирует Виноградова агентство Прайм.

Эксперт также добавил, что случаются и технические ошибки в документах, например, неверно указаны данные работника. Всю информацию можно проверить на сайте Госуслуг. В случае обнаружения ошибки необходимо сообщить в соцфонд.

«Нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счёта и вовремя исправлять ошибки», — дал совет Вадим Виноградов.

Как сообщало ИА REGNUM, многие выплаты в России носят заявительный характер, поэтому гражданам необходимо знать о своих правах и правильно подать документы. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.