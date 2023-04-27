Игроков футболистов клубов СКА и «Ессентуки» пожизненно отстранили за договорной матч

Москва, , 01:11 — REGNUM Манипулирование результатов привело к пожизненному отстранению от футбольной деятельности четырёх игроков клубов «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуки». Об этом сообщил руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Футбол ИА REGNUM

По его словам, от руководства Российского футбольного союза (РФС) поступило заявление о влиянии на результат матча, прошедшего в октябре 2022 года в Белгороде.

«Был установлен факт сговора между игроками СКА и начальником «Ессентуков», где этот сговор проходил, в какой гостинице и так далее. Также установили, что во время матча были получены от определенных структур (букмекерских контор) денежные средства», — пояснил Григорьянц.

Результат прошедшего матча аннулирован. Команде СКА присуждено техническое поражение со счётом 0:3, добавил глава КДК.

По итогам следствия от любой футбольной деятельности пожизненно отстранены игроки СКА — Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк. Аналогичная мера избрана для спортсменов из ФК «Ессентуки» — Джоси Дзаурова и Зийадхана Маммадова, а также в отношении начальника «Ессентуков» Гванзава Магомедова, резюмировал Григорьянц.

Как сообщало ИА REGNUM, футболист московского клуба «Торпедо» Илья Стефанович рассказал, как коллеги во время его выступлений за другие клубы участвовали в договорных матчах, допуская умышленный проигрыш. Такие проплаченные игры происходили по нескольку раз за сезон. По словам Стефановича, в договорных матчах участвовали «Черноморец» и «Знамя».