Москва, 27 апреля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны. Своё мнение высказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По словам чеченского офицера, даже если Запад и не будет толкать Киев к переговорам, после возможного контрнаступления власти Украины не смогут вести чисто оборонительную войну на протяжении длительного времени, так как у них исчерпан «мужской потенциал».

Командир спецназа «Ахмат» уверен, что предполагаемое контрнаступление является агонией киевских властей и станет для ВСУ последним броском.

«Как для них, так и для нас, это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них — это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу», — заверил Апты Алаудинов.

Спецназовец добавил, что силы и средства, которые остались у ВСУ, «не могут поменять ход этой истории». Он уверен, что на луганском направлении у киевской армии нет сил и средств для контрнаступления.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Об этом заявил журналистам 26 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.