Президент Украины Зеленский заявил, что Си Цзиньпин поддерживает продление зерновой сделки

Киев, , 00:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора 26 апреля с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заявил, что лидер КНР поддерживает дальнейшее продление зерновой сделки.

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Украинский глава заверил, что рассказал китайскому коллеге об усилиях Киева относительно морского экспорта продовольствия.

«Я услышал слова поддержки черноморской зерновой инициативы, её продолжения», — сказал Зеленский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине. КНР выступает за скорейшее прекращение огня.

Ситуация с зерновой сделкой не разрешается, она заведена в тупик западными странами, заявил 25 апреля на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.