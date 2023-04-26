В Турции опровергли информацию о перенесённом инфаркте президентом Эрдоганом

Анкара, , 23:42 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не перенёс инфаркт, опровергли версию в Центре по борьбе с дезинформацией, учреждённом под эгидой управления по коммуникациям администрации турецкого лидера.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 апреля президент Турции посредством прямого включения поучаствует в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую». Намеченный на этот же день митинг с участием турецкого лидера перенесён на другую дату.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представители турецкой правящей партии отметили, что состояние президента Эрдогана не тяжёлое, но, по мнению врачей, ему необходим отдых.

Турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, из-за чего его интервью на местном телеканале вынужденно прервали. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и объяснил своё недомогание плотным рабочим графиком.