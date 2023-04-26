Пентагон: США извлекают из украинского конфликта уроки на случай противостояния с Китаем

Нью-Йорк, США, , 11:44 — REGNUM Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем, заявила 26 апреля замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, власти США, изучив характер конфликта на Украине, занялись развитием собственной военной промышленности. Так, замминистра обороны США назвала необходимостью создание конвейера боеприпасов, а также инновации в космосе.

«Сейчас мы пытаемся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет пребывала в циклах пиршества и голода», — отметила Хикс.

Основное внимание США будет сосредоточено именно на соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, а не на Украине. Замглавы Пентагона заверила, что Вашингтон не пытается балансировать между этими двумя регионами, у него есть чёткая стратегия, ориентированная на Пекин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно. По данным издания The New York Times, силы помощи Запада иссякают, и если случится контрнаступление, то, вероятнее всего, союзники не смогут вновь нарастить потенциал ВСУ, как уже сделали ранее.