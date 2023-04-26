Лондон, 26 апреля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал после увольнения, как проходит его «пенсия», а также о планах на будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Так, в интервью британской газете Daily Mail он заявил: «Пока что пенсия проходит отлично. Я семь лет не ужинал с женой по вечерам в будние дни».

Также Такер отшутился, отвечая на вопрос о планах на будущее. По его словам, впереди у журналиста лишь «закуски».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на телеканале Fox News вышла в эфир последняя программа с участием Такера Карлсона. Выяснилось, что решение расторгнуть договор было обоюдным.

В Пентагоне не все одобряли критические высказывания репортёра в адрес действующей администрации Белого дома. Один из чиновников отреагировал на увольнение Карлсона репликой «скатертью дорога».

По оценке агентства Bloomberg, убытки компании, владеющей телеканалом Fox News, после увольнения телеведущего Такера Карлсона составили 507 млн долларов.

Позже уволенному в США ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону предложили работу в России.