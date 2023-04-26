Мурманск, 26 апреля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Пилоты МиГ-31, потерпевшего аварию 26 апреля в Мурманской области, уводили самолёт от жилых домов и успешно справились с этой задачей, они герои, заявил глава региона Андрей Чибис.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию МиГ-31. Истребитель упал в безлюдном месте, оба пилота катапультировались, отметили представители ведомства. Лётчиков эвакуировали вертолётом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в Минобороны.

«Упавший самолёт никакого ущерба инфраструктуре не нанёс. Лётчики — герои, они отводили самолёт от населённого пункта, с чем успешно справились», — заявил Чибис в видеоролике, размещённом в его официальном Telegram-канале.

Ранее СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на осведомлённые источники сообщили о падении военного самолёта в окрестностях Мончегорска. По данным местных жителей, самолёт загорелся в воздухе и упал в озеро, а оба пилота катапультировались. Очевидцы сообщали о двух парашютистах. Сотрудники спасательных служб выехали на место происшествия, его обстоятельства уточняются.