Мончегорск, Мурманская область, , 17:38 — REGNUM В Мончегорске Мурманской области разбился военный самолёт, по предварительным данным — сверхзвуковой МиГ-31, сообщили 26 апреля «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

МиГ-31 Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Telegram-каналов, пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в озеро. Очевидцы сообщили, что видели двух парашютистов.

Сотрудники спасательных служб уже выехали на место происшествия. По предварительным данным, причиной авиапроисшествия стало возгорание на борту.

Обстоятельства происшествия уточняются.