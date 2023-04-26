* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 26 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Временный командир бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич заявил о желании формирования сыграть решающую роль в контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В статье отмечается, что в настоящее время бригада пытается восстановиться после тяжёлых боевых потерь и стремится сыграть решающую роль в крупном наступлении. Для этого командиры надеются набрать свыше 6 тыс. новых бойцов, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории. По его словам, информация о начале этого сражения находится под секретом.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления», отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. По данным украинского издания, в начале апреля в офисе президента Украины состоялось закрытое совещание, на которое были приглашены более 10 кандидатов на роль «кураторов контрнаступления». Имена присутствовавших не называются. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал им, что для каждого из них есть персональная большая задача.