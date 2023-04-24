«Украинская правда»: Зеленский избрал десять кураторов штурмовых бригад для наступления

Киев, , 16:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления», отвечающих за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. Об этом 24 апреля пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, в начале апреля в офисе украинского президента состоялось закрытое совещание, на которое были приглашены более 10 кандидатов на роль «кураторов контрнаступления». Имена присутствовавших не называются. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак рассказал им, что для каждого из них есть персональная большая задача.

«Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — приводит издание слова источника.

Отмечается, что каждому раздали списки с нуждами подразделений, и теперь кураторы должны будут отвечать «за быстрое комплектование бригад».

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к «знаковому сражению» в своей новейшей истории. По его словам, информация о начале этого сражения находится под секретом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наступление может начаться весной или летом. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, в свою очередь, считает, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.