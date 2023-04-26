Совфед одобрил закон о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ

Москва, , 13:27 — REGNUM Совфед одобрил закон о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию ВС РФ и действия, несущие угрозу нацбезопасности России.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, законом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России. Также предусмотрено расширение полномочий президента России по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

Кроме того, в законе прописана возможность обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности.

Помимо этого, по упрощенной схеме российское гражданство смогут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР, и ветераны, за которых ходатайствует орган власти, выдавший удостоверение ветерана до 1 января 1992 года.

Поправками также предлагается исключить требование о согласии второго родителя — гражданина иностранного государства при приеме в гражданство России ребенка, рождённого в смешанном браке.

В документе, принятом в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, оборот наркотических средств, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.