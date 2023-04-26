Екатеринбург, 26 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области мог произойти в результате сжигания опилок на лесопилке с нарушением техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

ГУ МЧС Пожар

По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание опилок на местной лесопилке, при этом была нарушена техника безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, в Свердловской области за минувшие сутки сгорели 178 строений. В прошедшие 24 часа в области бушевали шесть крупных техногенных пожаров. Сотрудникам спасательного ведомства удалось отстоять от огня свыше 1200 жилых домов в населённых пунктах Сосьва и Таёжный.

Уточняется, что при пожаре в населённом пункте Сосьва получил не совместимые с жизнью травмы один человек. Сейчас все пожары локализованы. Продолжаются работы по ликвидации возгораний.