Берлин, 26 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. У немецкой Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, нет планов по восстановлению газопровода «Северный поток», её руководство сосредоточено на обеспечении безопасности в сфере экологии в районе повреждений трубопровода. Об этом заявил глава компании Марио Мерен на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Внося ясность, у Wintershall Dea нет планов по восстановлению «Северного потока». Что мы хотим сделать, так это спасти трубопровод, спасти окружающую среду там», — сказал Мерен.

Отмечается, что Wintershall Dea является акционером оператора газопровода «Северный поток» (доля 15,5%). При этом в своём отчете предприятие сообщило, что после повреждений газопровода полностью списало долю в 15,5% в операторе «Северного потока».

Как передавало ИА REGNUM, в Германии планируют в ближайшее время открыть терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой «Северных потоков» — газопроводов, повреждённых в результате теракта в сентябре 2022 года. Официальные лица Германии обсудили с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком план строительства и организации работы Балтийского СПГ-терминала.