Москва, 26 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Россия сталкивается с попытками западных стран полностью отменить всё русское. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления перед участниками марафона «Знание».

Алексей Букчин/РИА Новости Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. Польша

Он отметил, что на Западе пытаются полностью запретить использование русского языка, книг на нём, музыки, фильмов, всего русского контента в Сети.

Мишустин высказал мнение о том, что подобная политика направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, позабыли свою историю, традиции, а также не смогли извлекать уроков из прошлого, которое помогает правильно понимать причины происходящих событий.

Премьер-министр подчеркнул важность сохранения исторической памяти народов России и соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.

Как передавало ИА REGNUM, в Госдуму внесён проект заявления о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. Авторы проекта отметили, что в странах Прибалтики поощряется национализм и нетерпимость к русским, власти Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают своих неофашистских симпатий, а «двуличный Запад» закрывает глаза на многочисленные нарушения законов этих стран и прав человека.

Польская авиакомпания LOT Airlines отказала российской теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за российского гражданства причём при покупке билета ей не приходило уведомление об отказе. Российская теннисистка уточнила, что ей показали правило из десяти пунктов, почему не разрешают гражданам России садиться в самолёт, и она его сфотографировала.