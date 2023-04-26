Анкара, 26 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. В турецкой провинции Адана зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

По её информации, землетрясение было зарегистрировано в 07:48 по мск. При этом очаг подземных толчков находился на глубине семи километров.

Как передавало ИА REGNUM, сейсмологи из Университета Южной Калифорнии определили район Турции, в котором может произойти мощное землетрясение. Место было высчитано с помощью дистанционного зондирования. Учёные предполагают, что новое мощное землетрясение может произойти в районе города Пютюрге в провинции Маланья, расположенной на востоке страны.