Екатеринбург, 26 апреля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Свердловской области за прошедшие сутки сгорели 178 строений. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По её информации, в прошедшие сутки в области бушевали шесть крупных техногенных пожаров. По тревоге были подняты более 380 огнеборцев, которые задействовали 112 единиц техники, в том числе одно воздушное судно МЧС России (совершены 20 сливов, сброшены 60 тонн воды).

Сотрудникам спасательного ведомства удалось отстоять от огня свыше 1200 жилых домов в населённых пунктах Сосьва и Таёжный.

Отмечается, что в минувшие сутки огонь уничтожил 178 строений, в том числе 134 жилых дома, восемь дачных домов, 32 нежилых дома, две хозяйственные постройки, один магазин, кровлю одного многоквартирного жилого дома.

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Уточняется, что при пожаре в населённом пункте Сосьва получил не совместимые с жизнью травмы один человек.

Сейчас все пожары локализованы. Продолжаются работы по ликвидации возгораний.

Как передавало ИА REGNUM, в селе Баляга Петровск-Забайкальского района, где из-за пожара пострадали восемь домов и мебельный комбинат, введён режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, пожар начался на неэксплуатируемом мебельном комбинате. Из-за сильного ветра огненная стихия перекинулась на жилые дома, позже загорелся лес.