Вашингтон, 26 апреля, 2023, 04:49 — ИА Регнум. Россия подтверждает неизменную готовность продолжать содействовать Судану в урегулировании нынешних трудностей и в возвращении на путь мира и устойчивого развития, заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Судане, она отметила, что договорённости не привели к полной остановке боевых действий в этой африканской стране.

«Призываем противоборствующие стороны проявить политическую волю и предпринять незамедлительные шаги для прекращения огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы за столом переговоров», — добавила Евстигнеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане с 15 апреля идут бои между вооружёнными силами и Силами быстрого реагирования (спецназ). С 24 апреля стороны объявили о трёхдневном перемирии. 25 апреля региональный директор Международного комитета Красного Креста в Африке Патрик Юсеф заявил, что вооружённые люди захватили медучреждения в Судане, запасы были разграблены.