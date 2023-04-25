Великобритания не контролирует применение ВСУ снарядов с обеднённым ураном
В Британии заявили, что не контролируют применение ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Лондон, 26 апреля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обеднённым ураном, направила Великобритания Украине, заявил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи.
В целях безопасности он не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов, добавив, что минобороны не отслеживает места, откуда ВСУ стреляют снарядами с обеднённым ураном на территории Украины.
По словам Хиппи, в обязанности Великобритании не входит помощь украинским силам в обезвреживании таких снарядов. Лондон при этом не отказывается от поддержки Киева в конфликте и после его окончания, заключил он.
Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондон не избежит ответственности в случае поставок на Украину снарядов с обеднённым ураном.
Президент России Владимир Путин также указал, что РФ будет вынуждена ответить на соответствующие поставки вооружения, отметив, что Запад решил воевать до последнего украинца.