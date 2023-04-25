Вашингтон, 26 апреля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают политику «открытых дверей» НАТО и считают, что решение о приёме новых участников, в том числе и Украины, должен принимать альянс сам.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Такой ответ официальный представитель администрации президента Джо Байдена дала на вопрос журналистов, не хочет ли глава Белого дома, решивший участвовать в выборах, видеть Украину в НАТО до конца своего срока.

«Приоритетом остаётся оказание экономической и гуманитарной помощи Украине», — добавила Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, тихий раздел Украины Польшей и другими странами лучше, чем присоединение киевского режима к НАТО и третья мировая война. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

«Польша, Венгрия и Румыния давно мечтают забрать себе западные регионы Украины», — считает Медведев.