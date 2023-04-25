Ясиноватая, ДНР, 26 апреля, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Возле посёлка Невельского в Донецкой Народной Республике российские бойцы после 10 часов боя взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации

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Российский отряд «Шторм» 110-й бригады под прикрытием танков, которые в упор стреляли по позициям противника, захватили 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ.

Украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку. В результате наступления до 40 бойцов ВСУ были убиты и ранены.

«Взятие этого опорного пункта позволит оперативней развивать наступательные операции на марьинском направлении», — отметили военкоры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что бригады Вооружённых сил РФ усилены техникой, сформированы отдельные штурмовые отряды. Российская армия наносит огневое поражение ВСУ и разрушает их позиции, после этого в атаку идут штурмовые подразделения.