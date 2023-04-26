Президенту Турции Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа

Анкара, , 01:44 — REGNUM Прямой эфир с президентом Турции Тайипом Эрдоганом на местном телеканале 25 апреля вынужденно прервали из-за плохого самочувствия. Об инциденте сообщили СМИ.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что турецкому лидеру стало плохо из-за желудочного гриппа. После нескольких минут перерыва Эрдоган вернулся в студию и пояснил, что работает в плотном графике.

«Я подхватил желудочный грипп. Думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей», — сказал президент.

Он нашёл силы ответить ещё на два вопроса и попрощался с телезрителями.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что со здоровьем президента всё в порядке.

«Наш президент, слава Богу, в добром здравии», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать ход президентской кампании в Турции, чтобы не вмешиваться во внутренние дела другой страны.