Лавров переадресовал США просьбу оценить ход предвыборной кампании в Турции

Анкара, , 13:46 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать ход президентской кампании в Турции, чтобы не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Об этом он заявил 7 апреля на пресс-конференции в Анкаре.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Российский министр и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели переговоры, после чего вышли к представителям СМИ. Один из журналистов попросил Лаврова дать оценку проходящей в Турции выборной кампании. Глава МИД рекомендовал с такими вопросами обращаться к представителям США.

«Российская Федерация никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний», — сказал Лавров.

Чавушоглу поблагодарил российского министра за такую позицию и заявил, что выборы в Турции будут демократичными. Глава турецкого МИД также подтвердил слова Лаврова о принципе невмешательства России.

«Мы не хотим видеть со стороны других стран каких-либо попыток оказать влияние. Мы не видим подобных намерений со стороны России и никогда их не наблюдали», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган решил переизбираться на второй срок. Его имя в списке кандидатов будет первым, согласно жеребьевке. Также за президентское кресло будут бороться кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, лидер партии Memleket Мухаррем Индже и представитель альянса Ata Синан Оган.